Платежный сервис Wise начал блокировать карты россиян и белорусов из-за новых санкций ЕС

Британская платежная система Wise объявила, что временно заблокировала карты пользователей из России и Беларуси.

Для того, чтобы разблокировать карты, пользователям необходимо до 30 января 2026 года подтвердить гражданство или вид на жительство в стране Европейской экономической зоны. Рассмотрение документов может занять до пяти рабочих дней, предупредили в Wise.

Если пользователь не сможет предоставить ни один из требуемых документов, он больше не сможет использовать карту Wise. «Но никаких других изменений в работе вашего профиля не произойдет. Вы по-прежнему можете отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги», — говорится в пояснении платежной системы.

Причиной блокировки карт сервис назвал 19-й пакет санкций Евросоюза, запрещающий предоставление платежных услуг гражданам России и Беларуси или физическим лицам, проживающим в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, зарегистрированным в России.

Ранее аналогичным образом поступил онлайн-банк Revolut, который начал замораживать счета гражданам России, требуя предоставить действующий вид на жительство в ЕС. В Еврокомиссии, отвечающей за разработку санкций, позже заявили, что банки не должны блокировать счета россиянам, которые законно проживают в Евросоюзе.

