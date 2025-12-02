Oninvest: россияне, живущие в ЕС, рассказали, что не смогли пополнить счета в Revolut с карт банков Казахстана, Узбекистана и Таджикистана

Россияне, живущие в Евросоюзе, рассказали, что не смогли пополнить свои счета в онлайн-банке Revolut с банковских карт, выпущенных в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, сообщает проект Oninvest, которому известно о пяти таких случаях.

Во всех этих случаях клиенты Revolut получали отказ в переводе денег с пояснением, что «карта пополнения больше не поддерживается». При этом ни один из банков, с чьих карт пользователи пытались осуществить перевод, не находится под санкциями.

В службе поддержки Revolut клиентам из России, которые общались с Oninvest, сообщили, что с 1 декабря банк не может обрабатывать операции пополнения счета с карт, выпущенных в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, для пользователей, проживающих в ЕС.

Объясняя отказ, в Revolut сослались на собственные правила и изменения в политике комплаенса международных платежных систем, которой банк обязан следовать.

В рамках этих изменений платежные системы отнесли некоторые страны к категориям высокого риска для операций пополнения счета с карты, пишет Oninvest. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан попали в число таких стран, следует из переписок клиентов со службой поддержки Revolut.

Пользователи также не смогли пополнить свои счета Revolut из мобильных приложений банков стран СНГ: при попытке совершить транзакцию банковские приложения выдавали ошибку.

Одному из клиентов в службе поддержки Revolut сообщили, что сейчас невозможны пополнения только с карты на карту, но другие механизмы работают. Например, пополнение счета Revolut через электронные кошельки Apple Pay и Google Pay и через международные банковские переводы.

Два клиента Revolut, которые живут во Франции, получили от банка письмо с уведомлением о том, что они не смогут зачислять деньги на счет с карт, выпущенных банками 52 стран.

Как отмечает Oninvest, речь в том числе идет о странах, куда россияне массово уезжали после начала российско-украинской войны и мобилизации, — об Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции, ОАЭ, Сербии, Израиле. Также запрет распространяется на карты банков популярных курортных направлений — Таиланд, Кубу и Вьетнам. Кроме того, в списке стран — Монако.

Россияне начали массово оформлять карты в других странах, в том числе Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, в 2022 году — после приостановки работы Visa и Mastercard в России.

В начале ноября Revolut начал замораживать счета гражданам России и Беларуси, живущим в Европе, требуя предоставить действующий вид на жительство в Евросоюзе. Банк ссылался на 19-й пакет европейских санкций, введенный против России.

Накануне британская платежная система Wise начала блокировать карты россиян и белорусов из-за новых санкций ЕС.

Читайте также

Банк Revolut начал блокировать счета граждан России из-за новых санкций. Чтобы снять ограничения, нужно предоставить действующий вид на жительство в ЕС Но из-за технических проблем сервиса пока это получается не у всех

Читайте также

Банк Revolut начал блокировать счета граждан России из-за новых санкций. Чтобы снять ограничения, нужно предоставить действующий вид на жительство в ЕС Но из-за технических проблем сервиса пока это получается не у всех