Минтранс Турции: танкер, следовавший из России в Грузию, подвергся нападению в Черном море

Танкер «Мидволга 2», следовавший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, сообщил, что подвергся нападению в Черном море в 80 милях от побережья Турции. Об этом сообщило турецкое министерство транспорта и инфраструктуры.

На борту судна находились 13 членов экипажа. Они сообщили, что не пострадали, помощь им не требуется.

«Судно с работающими двигателями следует в направлении [турецкого города] Синопа», — говорится в сообщении.

Как именно атаковали танкер, не уточняется.

По данным портала VesselFinder, танкер «Мидволга 2» построен в 2014 году и ходит под флагом России. ТАСС пишет, что владелец судна — Средневолжская судоходная компания.

28 ноября танкеры «Кайрос» и «Вират» (ходят под флагом Гамбии) почти одновременно подверглись атакам морских дронов. В момент атаки «Кайрос» находился в 28 морских милях от побережья Турции, «Вират» — в 38 милях. На следующий день сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины написали, что это была спецоперация СБУ, проведенная с помощью модернизированных дронов. Источник украинских СМИ заявил, что атакованные танкеры «могли перевозить нефть почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить международные санкции».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нападение на танкеры «вопиющим случаем». «Это посягательство на суверенитет Турецкой республики. Это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов», — сказал Песков. Турция заявила, что атаки на танкеры создали «серьезную угрозу для судоходства, жизни, имущества и экологической безопасности в регионе».

