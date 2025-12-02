Группа «Стоптайм» выступила в Ереване. Музыканты уехали из России после «карусельных арестов»

Вокалистка уличной группы «Стоптайм» Диана Логинова (Наоко) и гитарист Александр Орлов выступили в центре Еревана, сообщает петербургское издание MR7, ссылаясь на очевидцев.

Журналисты опубликовали скриншот видео с выступления, как утверждается, Наоко и Орлова. «Ребята сыграли на Северном проспекте — излюбленном месте уличных музыкантов. В репертуаре мало что изменилось — Наоко пела песни иноагентов», — пишет MR7.

Уличные музыканты группы «Стоптайм» Диана Логинова, Александр Орлов и Владислав Леонтьев исполняли на улицах Петербурга каверы, в том числе на песни музыкантов, объявленных в России «иностранными агентами».

В октябре участников группы задержали и отправили под административный арест по обвинению в организации массового скопления граждан в общественном месте. Музыканты более месяца не выходили из спецприемника — в день освобождения их снова судили и назначали очередные аресты.

Логинова и Орлов уехали из России 23 ноября. Леонтьев вышел на свободу после двух арестов подряд.

