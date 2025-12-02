Госдума лишила депутатского мандата единоросса Анатолия Вороновского, подозреваемого в получении взятки

Госдума приняла постановление о досрочном лишении мандата депутата «Единой России» Анатолия Вороновского, сообщает РБК.

Согласно решению, полномочия Вороновского считаются прекращенными с 13 ноября на основании его письменного заявления.

Ранее 11 ноября депутаты Госдумы дали согласие на то, чтобы лишить Вороновского депутатской неприкосновенности и возбудить против него уголовное дело. Спустя два дня на Вороновского завели дело о взятке в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет).

По словам депутата Константина Затулина, Вороновского подозревают в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от главы строительно-дорожной фирмы из Дагомыса. Преступление относится к периоду 2017-2021 годов, когда он занимал пост вице-губернатора Краснодарского края. Сам Вороновский заявлял, что готов сотрудничать со следствием и даже сдал заграничный паспорт, поскольку скрываться не намерен.

Как отмечает телеграм-канал Faridaily, Вороновский стал всего вторым в истории депутатом «Единой России», лишившимся мандата за коррупцию. В предыдущий раз подобное произошло 12 лет назад: в 2013 году единоросс Владимир Пехтин написал заявление о сложении полномочий после выхода расследования Алексея Навального, обнаружившего у парламентария незадекларированную недвижимость в США.