Госдума лишила неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского. Его подозревают в получении взятки

Депутаты Госдумы дали согласие на то, чтобы лишить депутатской неприкосновенности члена фракции «Единой России» Анатолия Вороновского и возбудить против него уголовное дело, пишет «Интерфакс».

Вопрос рассматривался на заседании 11 ноября в закрытом от СМИ режиме по представлению генпрокурора РФ Александра Гуцана.

По словам депутата Константина Затулина, Вороновского подозревают в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от главы строительно-дорожной фирмы из Дагомыса. Преступление относится к периоду 2017-2021 годов, когда он занимал пост вице-губернатора Краснодарского края.

Сам Вороновский на заседании Госдумы заявил, что готов сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Он также утверждает, что не намерен скрываться от следствия и уже сдал заграничный паспорт.