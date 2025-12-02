Генпрокуратура потребовала изъять активы у бывшего сотрудника МВД РФ, обвиняемого в получении рекордной взятки (это пять миллиардов рублей)

Генпрокуратура России подала антикоррупционный иск в Зюзинский районный суд Москвы к бывшему сотруднику Бюро специальных технических мероприятий МВД (БСТМ, одно из самых секретных подразделений) Георгию Сатюкову, членам его семьи и доверенным лицам. Об этом сообщает РБК.

Ведомство просит суд передать в доход государства имущество, зарегистрированное Сатюковым на своих близких. Речь идет о 14 квартирах в Москве и Санкт-Петербурге, 11 нежилых помещениях в Санкт-Петербурге, Саратове, Ижевске, Москве и Свердловской области, особняке в Объединенных арабских эмиратах, наличных и безналичных средствах в рублях, долларах и евро, а также об одном миллиарде рублей в счет незаконно полученного дохода от операций с ценными бумагами.

В иске говорится, что на своего друга Дмитрия Соколова Сатюков оформил имущество более чем на два миллиарда рублей, в том числе два автомобиля Porsche, семь пар часов Patek Philippe, перьевую ручку S.T.Dupont Paris за миллион рублей, более 12 квартир в Петербурге и виллу в ОАЭ.

Часть имущества Сатюков оформил на своего брата Антона: нежилые помещения в Саратове, Ижевске и Свердловской области, квартиру в Москве площадью почти 200 квадратных метров, автомобиль BMW X5. Еще часть имущества он зарегистрировал на свою бывшую жену и на супругу брата.

О деле против Сатюкова стало известно весной 2024 года. По версии следствия, Сатюков при посредничестве коллеги Дмитрия Соколова получил от Алексея Иванова (Билюченко) — системного администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), взятку «за покровительство». Взятка, по данным следствия, была передана в виде криптовалюты. Ее сумма составила пять миллиардов рублей.

Это рекордная для российского МВД сумма — ранее самой крупной была взятка в 1,4 миллиарда рублей, по обвинению в получении которой полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 16 годам колонии.

И Сатюков, и Соколов уехали из России. Они были объявлены сначала в федеральный, а затем и международный розыск и заочно арестованы судом.