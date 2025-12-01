Павел Дуров объявил о запуске проекта Cocoon. Это децентрализованная сеть, которая позволит разработчикам ИИ находить вычислительные мощности

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске проекта Cocoon («Кокон») — децентрализованной вычислительной сети.

«Часть запросов Telegram, связанных с автоматическим переводом сообщений, уже проходит через эту сеть», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

По словам Дурова, децентрализованная вычислительная сеть «обеспечивает пользователям 100% конфиденциальность при взаимодействии с ИИ».

Благодаря Cocoon, сообщил основатель Telegram, «разработчики получают доступ к вычислительным ресурсам по более низким расценкам, чем у централизованных провайдеров вроде Microsoft или Amazon».

«Владельцы видеокарт могут зарабатывать криптовалюту в реальном времени, подключая свое оборудование к сети Cocoon», — добавил Дуров.

В качестве логотипа Cocoon выбрано яйцо.

Проект Cocoon (сокращение от Confidential Compute Open Network — «Конфиденциальная вычислительная сеть») Дуров анонсировал в конце октября на форуме в Дубае. Тогда сообщалось, что Cocoon объединит разработчиков моделей искусственного интеллекта и владельцев видеокарт, готовых продавать доступ к своему оборудованию для запуска таких моделей. Для оплаты услуг вычислительных мощностей будет использоваться криптовалюта TON.

Одним из главных преимуществ Cocoon Дуров назвал децентрализацию, указав, что создание децентрализованных сетей — единственный способ сохранить «цифровые свободы».