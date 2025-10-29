Павел Дуров анонсировал запуск нового проекта Cocoon. Это децентрализованная сеть, которая позволит разработчикам ИИ находить вычислительные мощности

Основатель Telegram Павел Дуров представил свой новый проект — децентрализованную вычислительную сеть. Презентация состоялась 29 октября на форуме в Дубае.

Новый проект получил название Cocoon («Кокон») — это сокращение от Confidential Compute Open Network — «Конфиденциальная вычислительная сеть».

Cocoon объединит разработчиков моделей искусственного интеллекта и владельцев видеокарт, готовых продавать доступ к своему оборудованию для запуска таких моделей. Для оплаты услуг вычислительных мощностей будет использоваться криптовалюта TON.

Дуров называет одним из главных преимуществ Cocoon децентрализацию. Основатель Telegram отметил, что в последнее время люди все чаще теряют «цифровые свободы», а создание децентрализованных сетей — единственный способ их сохранить.

Полноценный запуск Cocoon запланирован на ноябрь 2025 года.

Павел Дуров крайне редко публично выступает на конференциях, отмечает РБК, — обычно он делает анонсы через собственный канал в телеграме. Последнее его подобное выступление было на криптоконференции Token2049 в 2024 году. Там он анонсировал запуск USDT на блокчейне TON и токенизированные подарки в телеграме.