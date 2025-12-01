Нобелевские лауреаты попросили включить в мирный план по Украине пункт об освобождении политических заключенных

Лауреаты Нобелевской премии направили открытое письмо президентам США, России, Украины и руководителям стран Евросоюза, в котором призвали включить в мирный план по прекращению российско-украинской войны пункт о помиловании или обмене гражданских лиц, признанных международными организациями политическими заключенными. Фрагменты письма публикует Deutsche Welle.

«Мы, лауреаты Нобелевской премии, убеждены, что самое важное — это прекращение огня. А затем — переговоры и обмен военными. <…> Заключение дальнейших соглашений, выгодных всем сторонам, должно быть напрямую связано с освобождением гражданских заключенных», — говорится в письме.

По мнению лауреатов, в первую очередь в список должны быть включены больные, пожилые люди, женщины и подростки. Она напомнили, что «в российских тюрьмах содержатся более тысячи человек, осужденных по антивоенному законодательству», которых правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными.

«Мы уверены, что если Путин и Зеленский проявят добрую волю и взаимно помилуют хотя бы несколько десятков заключенных, лишенных свободы лишь за выражение своего личного мнения и не совершивших насильственных преступлений, это ускорит установление прочного и справедливого мира. Абсолютно четкие заявления участников переговоров о неоценимой ценности человеческой жизни должны стать основой долгосрочного мира. Мы убеждены, что права человека должны быть в центре политики, и важнейшими из них являются право на жизнь, право на достоинство, право на свободу», — заявили лауреаты Нобелевской премии.

Письмо подписали 16 лауреатов, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также руководители организаций, получивших Нобелевскую премию мира 2022 года — глава украинского «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук и председатель «Международного Мемориала» Ян Рачинский. Кроме того, письмо подписали лауреаты Нобелевской премии по физике, химии, физиологии и медицине.

«Мы не потеряли голос и не исчезли». 11 российских политзаключенных опубликовали открытое письмо мировым лидерам Они призвали немедленно освободить больных осужденных и провести между Россией и Украиной обмен «всех на всех»

