47news: полиция ОАЭ нашла тела криптоинвестора из Петербурга Романа Новака и его жены. Их закопали в пустыне в полиэтиленовых пакетах

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) уведомила российские правоохранительные органы, что нашла тела криптоинвестора из Санкт-Петербурга Романа Новака и его жены Анны, сообщает издание 47news.

Первоначально сообщалось, что тела убитых супругов расчленили, разложили по пакетам и выбросили в мусорные баки недалеко от городского торгового центра. Однако, пишет 47news, эта информация не соответствовала действительности. Место захоронения останков полиция ОАЭ установила на основании показаний задержанных по делу об убийстве. Полицейским, по данным 47news, пришлось обследовать участок пустыни 500 на 500 метров.

Тела, по сведениям издания, не были расчленены. Они находились в плотных полиэтиленовых пакетах, куда были засыпаны химические растворители. В настоящий момент, сообщает 47news, начинается процедура передачи останков в Россию для захоронения.

По делу об убийстве Романа Новака и его жены Анны в Санкт-Петербурге были задержаны трое подозреваемых, включая Константина Шахта, которого считают организатором преступления. Двое фигурантов признали вину, Шахт обвинения отрицает. Заказчик убийства пока не установлен.

Роман Новак и его жена Анна были убиты в октябре в ОАЭ. Супругов под предлогом встречи с потенциальными инвесторами заманили на съемную виллу в городе Хатта. Их пытали, требуя дать коды доступа к криптокошелькам, а затем убили.

Новак был создателем приложения для быстрых криптовалютных переводов Fintopio. Он привлек для него около 500 миллионов долларов инвестиций, после чего исчез, оставив инвесторов без денег.

