Залужный предложил разместить в Украине ядерное оружие в качестве гарантий безопасности

Одним из вариантов гарантий безопасности для Украины было бы размещение ядерного оружия на территории страны, заявил бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей колонке для The Telegraph.

Статья Залужного посвящена рассуждениям о причинах войны, анализу подготовленности украинской армии к вторжению в 2022 году и условиям установления будущего мира.

По мнению Залужного, война «не всегда заканчивается победой одной стороны и поражением другой», и Украина не может отвергать вариант «затяжного» завершения войны. Но мир «даже в ожидании следующей войны» дает шанс для политических перемен, глубоких реформ, полного восстановления, экономического роста и возвращения граждан, пишет Залужный.

Можно даже говорить о начале формирования безопасного, защищенного государства через инновации и технологии; об укреплении основ справедливости через борьбу с коррупцией и создание честной судебной системы; и об экономическом развитии — в том числе на основе международных программ восстановления. Но все это невозможно без эффективных гарантий безопасности.

Такие гарантии безопасности могли бы включать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на украинской территории или размещение крупного военного контингента союзников, способного противостоять России.

Украина отказалась от размещения ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума, подписанного в декабре 1994 года — в обмен на гарантии территориальной целостности. Документ также подписали Россия, Великобритания и США. Бывший президент США Билл Клинтон говорил, что «чувствует себя ужасно» из-за того, что убедил власти Украины отказаться от советского ядерного арсенала.

Возможность снова разместить на территории Украины ядерное оружие уже упоминалась после полномасштабного вторжения России. В частности, о ней говорил в феврале 2025 года в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский — сказав, что это «справедливый вопрос» на случай, если вступление Украины в НАТО растянется на годы или десятилетия.