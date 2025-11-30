Президент Польши отказался от встречи с Орбаном после того, как премьер Венгрии посетил Москву

Президент Польши Кароль Навроцкий отменил встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за поездки венгерского лидера в Москву.

«В связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом Кароль Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов стран в Эстергоме», — сообщил глава управления международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшыдач.

Двухдневный визит Навроцкого в Венгрию начнется 3 декабря, его встреча с Орбаном должна была состояться в Будапеште.

Виктор Орбан прибыл с очередным визитом в Москву 28 ноября — это уже не первый раз, когда он приезжает в России с момента начала войны в 2022 году. Накануне своей поездки он заявлял, что основной темой переговоров с Владимиром Путиным будут поставки энергоносителей — Венгрия остается одной из двух стран ЕС (наряду со Словакией), которая до сих пор импортирует их из России. На встрече в Кремле Орбан заявил, что будет «очень рад», если Будапешт станет площадкой для встречи Путина и Трампа. Венгерское издание Telex отмечало, что во время встречи переводчица Орбана некорректно передала ему некоторые слова Путина — она опустила часть деталей, а также смягчила часть реплик, касавшихся Украины.