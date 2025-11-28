Путин «будет очень рад» встретиться с Трампом в Будапеште, сказал он на переговорах с Орбаном в Москве. Один раз президент США такую встречу уже отменил

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Москве, сообщает ТАСС.

Перед началом переговоров Орбан заявил, что Венгрия готова стать площадкой для встречи Путина и президента США Дональда Трампа. «Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду тоже этому очень рад», — ответил Путин.

Встреча продолжалась четыре часа. По ее итогам никаких заявлений сделано не было.

Как заявлял Орбан накануне своей поездки, основной темой переговоров с Путиным будут поставки энергоносителей. Венгрия остается одной из двух стран ЕС (наряду со Словакией), которая до сих пор импортирует их из России.

Будапешт должен был стать местом встречи Путина и Трампа в начале ноября, об этой встрече президенты договорились в середине октября во время телефонного разговора. Трамп в итоге встречу отменил, выразив мнение, что она не приблизит окончание войны в Украине.

Орбан среди всех лидеров стран ЕС занимает наиболее прагматичную позицию по отношению к России. Венгрия продолжает покупать российские энергоносители, а также регулярно угрожает наложить вето на продление санкций. После получения дополнительных преференций для Венгрии от Евросоюза эти угрозы не исполняются.