Нетаниягу подал президенту Израиля официальное прошение о помиловании по своему делу о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу официально обратился к президенту страны Ицхаку Герцогу с просьбой о помиловании.

В заявлении офиса президента говорится, что запрос передан в отдел по вопросам помилований министерства юстиции, который соберет мнения «всех соответствующих органов» для главы государства. После получения всех заключений президент «ответственно и добросовестно рассмотрит запрос».

Сам Нетаниягу в видеообращении, опубликованном в соцсетях, говорит, что процесс против него длится «уже почти шесть лет», но с начала расследования «практически ничего не произошло». По словам премьера, Израиль «сталкивается с огромными вызовами», и чтобы отразить угрозы, требуется национальное единство, а продолжение его судебного процесса «разрывает общество изнутри». «Я уверен, как и многие другие в стране, что немедленное прекращение процесса значительно поможет снизить напряжение и способствовать широкому примирению — тому, в чем наша страна отчаянно нуждается», — сказал Нетаниягу.

Премьер напоминает, что он был избран на демократических выборах и получил доверие людей, чтобы служить на своем посту — и прежде всего для выполнения исторических задач, стоящих перед Израилем. «По этим причинам мои адвокаты сегодня подали президенту запрос о помиловании. Я ожидаю, что все, кто думает о благе страны, поддержат этот шаг», — добавил Нетаниягу.

The Times of Israel отмечает, что в просьбе о помиловании Нетаниягу не признает вину и не приносит извинений за какие-либо нарушения, но говорит о «широкой публичной и этической ответственности» за напряженность, вызванную его процессом. Письмо, по данным The Times of Israel, датировано 27 ноября, но в офисе президента заявили, что получили его только 30 ноября.

Нетаниягу обвиняют в получении взяток, а также в мошенничестве и злоупотреблении доверием по делу о коррупции. Суды по нему идут с 2020 года, но процесс еще далек от завершения. Среди обвинений, предъявленных премьер-министру — получение сигар и шампанского от голливудского продюсера-миллиардера в обмен на помощь в личных и деловых интересах. Кроме того, Нетаниягу обвиняют в том, что он помогал определенным медиа в обмен на более благоприятное освещение своей деятельности.

В октябре 2025 года помиловать Нетаниягу призывал Дональд Трамп, который приезжал в Израиль и выступал с речью в кнессете (израильский парламент). Позже официальное письмо с этой же просьбой получил от Трампа офис президента Израиля. «Я призываю вас помиловать Биньямина Нетаниягу, который был выдающимся и решительным премьер-министром военного времени и который сейчас ведет Израиль к эпохе мира», — говорилось в письме.