Трамп написал письмо президенту Израиля с просьбой помиловать Нетаниягу, который проходит по делу о коррупции

Офис президента Израиля Ицхака Герцога получил официальное письмо президента США Дональда Трампа, в котором тот просит помиловать премьер-министра Биньямина Нетаниягу по делу о коррупции.

«Я призываю вас помиловать Биньямина Нетаниягу, который был выдающимся и решительным премьер-министром военного времени и который сейчас ведет Израиль к эпохе мира», — говорится в письме.

Трамп пишет, что «абсолютно уважает независимость израильской судебной системы», но называет обвинения в коррупции против Нетаниягу «политическим и необоснованным преследованием».

В заявлении канцелярии президента Израиля говорится, что Герцог «испытывает большое уважение к Трампу» и «неоднократно выражал признательность за его неизменную поддержку Израиля и огромный вклад в возвращение заложников», но ходатайство о помиловании должно быть подано «в соответствии с установленным порядком».

Нетаниягу обвиняют в получении взяток, а также в мошенничестве и злоупотреблении доверием по делу о коррупции. Суды по нему идут с 2020 года, но процесс еще далек от завершения. Среди обвинений, предъявленных премьер-министру — получение сигар и шампанского от голливудского продюсера-миллиардера в обмен на помощь в личных и деловых интересах. Кроме того, Нетаниягу обвиняют в том, что он помогал определенным медиа в обмен на более благоприятное освещение своей деятельности. Трамп уже призывал Герцога помиловать Нетаниягу на словах, когда приезжал в Израиль и выступал с речью в кнессете (израильский парламент) в октябре 2025 года.