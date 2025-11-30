Белый дом запустил новую страницу, посвященную медиаресурсам, которые администрация Дональда Трампа обвиняет в распространении «фейков» и искажении событий и слов президента.

В верхней части страницы размещен заголовок: «Вводят в заблуждение. Предвзяты. Разоблачены», а на самой странице несколько разделов.

Один из них посвящен «медианарушителю недели» (Media Offender of the week). В нем на момент публикации этой новости были перечислены материалы CBS News, The Boston Globe, The Independent (вместе с именами репортеров). Эти издания, как утверждает Белый дом, «исказили слова президента Трампа, представив его призыв привлечь членов конгресса к ответственности за подстрекательство к мятежу так, будто он призвал к их „казни“».

Другой раздел на странице называется «Зал позора нарушителей» (Offender Hall of Shame) и сопровожден подписью: «Сборник лживых и вводящих в заблуждение материалов в СМИ, помеченных Белым домом». В нем таблицей приводятся новостные поводы, освещение которых Белый дом считает «фейковым» — и ссылки на материалы СМИ, которые об этом писали.

Затем на странице следует «таблица лидеров» (The Leaderboard), в которой перечисляются The Washington Post, MSNBC, CBS News, CNN, The New York Times, Politico, The Wall Street Journal.

Последний раздел — диаграмма с «рецидивистами» (Repeat Offenders). В ней помимо «лидеров» указаны также Axios, BBC, Associated Press, The Hill и другие.

