Адвокат сообщила, что журналистка Ника Новак, осужденная за сотрудничество с иностранной организацией, пропала из колонии

Журналистку Нику Новак этапировали в неизвестном направлении из ИК-11 в поселке Бозой Иркутской области, сообщила ее адвокат Юлия Кузнецова.

По словам Кузнецовой, ее коллега на неделе пытался попасть к Нике Новак в колонию, но его не пустили. Он заметил в колонии «большое количество сотрудников» Следственного комитета. Когда сама Кузнецова 29 ноября позвонила в колонию, ей сказали, что такая информация по телефону не предоставляется и посоветовали направить запрос.

Кузнецова пишет, что Ника Новак жаловалась на давление со стороны администрации колонии, а также на соседку-провокаторшу, которая «постоянно пыталась „вывести“ Нику из равновесия и склонить к нападению».

Кроме того, Новак рассказывала Кузнецовой, что одна из сокамерниц «пыталась выведать у нее сведения, составляющие гостайну». Журналистка обращалась в ФСБ, прокуратуру и СК, требуя исключить общение с сокамерницей.

Ника Новак была выпускающим редактором издания ChitaMedia, а также главным редактором читинского портала Zab.ru. В декабре 2023 года ее арестовали по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе (статья 275.1 УК) с «Сибирь.Реалиями» — сибирским подразделением «Радио Свобода».

В ноябре 2024 года суд в Чите приговорил Нику Новак к четырем годам лишения свободы. В октябре 2025-го Новак объявила голодовку, пожаловавшись на пыточные условия в ИК-11, где она отбывает заключение. По словам журналистки, ее неоднократно отправляли в штрафной изолятор за отказ давать интервью о «хороших условиях в колонии» и работать швеей без обучения, а после перевода на строгие условия содержания к ней подселили агрессивную сокамерницу и перестали передавать ей письма.