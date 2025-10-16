Журналистка Ника Новак, осужденная за сотрудничество с иностранной организацией, объявила голодовку в колонии

Журналистка Ника Новак из Читы, приговоренная к четырем годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией, объявила голодовку, пожаловавшись на пыточные условия в ИК-11 Иркутской области, где она отбывает заключение. Как пишет Sotavision, об этом она сообщила на слушаниях в суде, где рассматривалась жалоба на постановку ее на профучет как «склонной к терроризму».

По словам Новак, ее неоднократно отправляли в штрафной изолятор за отказ давать интервью о «хороших условиях в колонии» и работать швеей без обучения. После перевода на строгие условия содержания к ней подселили агрессивную сокамерницу и ей перестали передавать письма, рассказала журналистка. Новак утверждает, что сотрудники колонии пытаются провоцировать ее на нарушение режима и угрожают новыми уголовными делами.

Журналистка заявила, что намерена держать голодовку, пока администрация не изменит к ней отношение, не выдаст письма и не отселит сокамерницу.

Ранее в августе Новак уже объявляла голодовку в ИК-11, когда ее перевели в ШИЗО.

Ника Новак была выпускающим редактором издания ChitaMedia, а также главным редактором читинского портала Zab.ru. С 2021 года она работала руководителем читинской организации «Одаренные», которая устраивала музыкально-поэтические вечера.

В ноябре 2024 года ей назначили четыре года колонии по уголовному делу о сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе (статья 275.1 УК). Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. По данным СМИ, Новак преследовали за то, что она работала на региональный проект «Радио Свобода» — «Сибирь.Реалии».

«Мемориал» сообщал, что в 2010-х годах Новак придерживалась пророссийских взглядов и поддерживала действия Кремля в Донбассе. После начала полномасштабной войны ее риторика изменилась. «Мемориал» признал Новак политзаключенной.