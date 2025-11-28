МВД Грузии задержало российских активистов Владимира Дубовского и Алину Савельеву, проживших три года в Тбилиси, за незаконное пересечение границы

Российские активисты Владимир Дубовский и Алина Савельева, пропавшие в Тбилиси, были задержаны сотрудниками МВД Грузии.

Как утверждает министерство, задержанные россияне обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Грузии (часть 2 статьи 344 УК Грузии, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет).

По версии следствия, Дубовский и Савельева незаконно въехали на территорию Грузии, где проживали три года.

Россияне неоднократно обращались в департамент миграции МВД Грузии с просьбой о предоставлении убежища, но им отказали из-за «несоответствия существующим критериям для просителей убежища», заявили в министерстве. Пара обжаловала это решение, но суды его дважды оставили в силе.

Ордер на арест россиян был выдан судом 12 ноября, сейчас они находятся в СИЗО, уточнило ведомство.

Об исчезновении Дубовского и Савельевой стало известно 27 ноября. В организации «Єднання українців історичних земель» («Единение украинцев исторических земель», ), сооснователем которой является Дубовский, заявили о похищении россиян.

Владимир Дубовский и Алина Савельева — лидеры движения «Зелений Клин — моя батьківщина» (« — моя родина»), которое входит в один альянс с ЕУИЗ.

Дубовский был координатором штаба Алексея Навального во Владивостоке и состоял в Либертарианской партии России, писала Paper Kartuli. Бывшие соратники Дубовского, оппозиционные политики Михаил Светов и Леонид Волков обвиняли его в работе на российские спецслужбы.

В 2024-м российские власти внесли Дубовского в реестр террористов и экстремистов. Соратники активиста рассказали, что в России Дубовского разыскивают по статье о терроризме, а Савельеву по статье о «фейках об армии».

Читайте также

Кремль собирается преследовать россиян, выступающих против войны, по всему миру. В какие страны лучше не ездить? Большой гид «Медузы»

Читайте также

Кремль собирается преследовать россиян, выступающих против войны, по всему миру. В какие страны лучше не ездить? Большой гид «Медузы»