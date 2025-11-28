МВД Грузии задержало российских активистов Владимира Дубовского и Алину Савельеву, проживших три года в Тбилиси, за незаконное пересечение границы
Российские активисты Владимир Дубовский и Алина Савельева, пропавшие в Тбилиси, были задержаны сотрудниками МВД Грузии.
Как утверждает министерство, задержанные россияне обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Грузии (часть 2 статьи 344 УК Грузии, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет).
По версии следствия, Дубовский и Савельева незаконно въехали на территорию Грузии, где проживали три года.
Россияне неоднократно обращались в департамент миграции МВД Грузии с просьбой о предоставлении убежища, но им отказали из-за «несоответствия существующим критериям для просителей убежища», заявили в министерстве. Пара обжаловала это решение, но суды его дважды оставили в силе.
Ордер на арест россиян был выдан судом 12 ноября, сейчас они находятся в СИЗО, уточнило ведомство.
Об исчезновении Дубовского и Савельевой стало известно 27 ноября. В организации «Єднання українців історичних земель» («Единение украинцев исторических земель», ЕУИЗ), сооснователем которой является Дубовский, заявили о похищении россиян.
Владимир Дубовский и Алина Савельева — лидеры движения «Зелений Клин — моя батьківщина» («Зеленый Клин — моя родина»), которое входит в один альянс с ЕУИЗ.
Дубовский был координатором штаба Алексея Навального во Владивостоке и состоял в Либертарианской партии России, писала Paper Kartuli. Бывшие соратники Дубовского, оппозиционные политики Михаил Светов и Леонид Волков обвиняли его в работе на российские спецслужбы.
В 2024-м российские власти внесли Дубовского в реестр террористов и экстремистов. Соратники активиста рассказали, что в России Дубовского разыскивают по статье о терроризме, а Савельеву по статье о «фейках об армии».