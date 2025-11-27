В Тбилиси пропали российские активисты Владимир Дубровский и Алина Савельева

Российских активистов Владимира Дубовского и Алину Савельеву похитили в Тбилиси, сообщила организация «Єднання українців історичних земель» («Единение украинцев исторических земель», ). Дубовский — сооснователь этого движения.

По данным соратников активиста, вечером 26 ноября неизвестные увезли на машине Дубовского и его девушку. Где они находятся сейчас, неизвестно. Организация просит помощи журналистов и правозащитников.

Дубовский и Савельева — лидеры движения «Зелений Клин — моя батьківщина» («Зеленый Клин — моя родина»), которое входит с ЕУИЗ в один альянс, рассказали в организации. Зеленый Клин, как утверждается в телеграм-канале движения, — это «историческое украинское название территории Дальнего Востока».

В движении рассказали «Соте», что об исчезновении Дубовского и Савельевой стало известно, после того как они перестали выходить на связь. Знакомая приехала к ним домой в Тбилиси и нашла в квартире только запертого кота. Сосед пары рассказал, что пару забрали неизвестные на машине.

Менее месяца назад Дубовский и Савельева пытались уехать из Грузии, где им отказали в убежище. Пара пыталась вылететь в Сербию, но их сняли с рейса «под формальным предлогом», пишет «Сота» со ссылкой на представителей движения. О каком именно формальном предлоге идет речь, там не уточнили.

Дубовский был координатором штаба Алексея Навального во Владивостоке и состоял в Либертарианской партии России, отмечает Paper Kartuli. Активист и его девушка Алина Савельева, которая тоже занимается активистской деятельностью, живут в Тбилиси с 2022 года. Тогда же Дубовский создал украинское движение за независимость Зеленого Клина, а его бывшие соратники, оппозиционные политики Михаил Светов и Леонид Волков обвинили Дубовского в работе на российские спецслужбы.

В 2024-м российские власти внесли Дубовского в реестр террористов и экстремистов. Соратники активиста рассказали, что в России на Дубовского разыскивают по статье о терроризме, а Савельеву по статье о «фейках об армии».

