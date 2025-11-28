«Интерфакс-Украина»: Андрею Ермаку не стали предъявлять обвинений после обыска

Следователи никому по итогам обыска у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщают издания «Интерфакс-Украина», «РБК-Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«О подозрении ни одному лицу не сообщали. Следственные действия продолжаются», — приводят СМИ заявление собеседников в правоохранительных органах.

Тем временем издание ZN.UA пишет, что Национальное антикоррупционное бюро Украины все-таки готовит подозрение Ермаку по «делу Миндича». Как утверждают журналисты, оно может быть связано с заинтересованностью главы офиса президента одним из домов в кооперативе «Династия» в поселке Козин под Киевом.

Утром 28 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в квартире и рабочем кабинете главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Сам чиновник заявил, что оказывает полное содействие следователям. По данным СМИ, обыски у Ермака связаны с расследованием дела о коррупции в энергетическом секторе Украины.

В начале ноября НАБУ объявило о раскрытии масштабных хищений в компании «Энергоатом», которая управляет всеми АЭС в Украине. Речь идет об «откатах» с закупок компании на сотни миллионов долларов. По версии антикоррупционных органов, создателем и одним из главных бенефициаров масштабной схемы хищений был сооснователь студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, возможными бенефициарами были названы высокопоставленные чиновники.

