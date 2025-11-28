Генпрокуратура РФ потребовала объявить группу Pussy Riot «экстремистской организацией»

Генеральная прокуратура России подала иск о признании группы Pussy Riot «экстремистской организацией» и запрете ее деятельности на территории страны.

Судебное разбирательство по этому вопросу назначено на 15 декабря в Тверском суде Москвы, сообщает министерство юстиции РФ.

В иске прокуратуры группа именуется как Объединение «Панк группа Пусси Райот».

В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot к срокам от восьми до 13 лет колонии по обвинению в распространении «фейков» об армии РФ (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК). Марии Алехиной назначили 13 лет колонии заочно, Тасо Плетнер — 11 лет, Ольге Борисовой, Диане Буркот и Алине Петровой — восемь лет лишения свободы.

Поводами для уголовного преследования Pussy Riot стали антивоенный клип «Мама, не смотри телевизор» и перформанс, который прошел 18 апреля 2024 года в мюнхенском художественном музее «Пинакотека современности». Во время акции участницы Pussy Riot выкрикивали лозунги с критикой полномасштабного вторжения РФ в Украину и называли Владимира Путина военным преступником. На акции одна из участниц Pussy Riot помочилась на портрет Владимира Путина.