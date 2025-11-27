В Финляндии задержали мужчину, который незаконно перешел границу из России

В центре города Иматра на юго-востоке Финляндии задержали мужчину, который незаконно пересек российско-финскую границу, сообщает Yle со ссылкой на пограничную службу Финляндии.

Издание не называет имени задержанного, а также не уточняет, какое у него гражданство и зачем он пересек границу.

В пограничной службе рассказали, что нарушение границы зафиксировали специальные сенсоры, а также заметили патрули с собаками. Нарушение произошло на северном берегу реки Вуоксы. Там, как отмечается, власти Финляндии пока не построили новые заграждения, возведение которых началось после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

С утра 27 ноября нарушителя искали в районе Иматра несколько сотрудников пограничной службы на автомобилях, а также вертолет. Во второй половине дня его задержали «мирно и без инцидентов».

Власти Финляндии начали предварительное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы. Финские пограничники связались с российскими коллегами из Выборгского района Ленинградской области.

Власти Финляндии в 2025 году начали массово депортировать из страны россиян, бежавших после начала российско-украинской войны и мобилизации. С января по сентябрь из Финляндии были высланы более сотни граждан РФ, получивших отказ в предоставлении убежища.

История еще одного россиянина, который просил убежища в Финляндии

21-летний россиянин получил повестку в армию, сбежал из страны на поезде и выпрыгнул из него в Литве. Он запросил убежище в Финляндии, но ему отказали Теперь ему грозит депортация в Россию

История еще одного россиянина, который просил убежища в Финляндии

21-летний россиянин получил повестку в армию, сбежал из страны на поезде и выпрыгнул из него в Литве. Он запросил убежище в Финляндии, но ему отказали Теперь ему грозит депортация в Россию