Россия закроет генконсульство Польши в Иркутске

Россия отзывает согласие на работу генерального консульства Польши в Иркутске, объявил МИД РФ.

Такое решение принято в качестве ответной меры на закрытие генерального консульства РФ в Гданьске.

«Сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше является откровенно враждебным, необоснованным шагом польского руководства, в ответ на который на территории Российской Федерации будет закрыто последнее из ранее имевшихся польских консульских учреждений», — заявили в МИД РФ.

Польша объявила о закрытии последнего российского генконсульства на территории страны после того, как 15-16 ноября на железной дороге под Варшавой произошли две диверсии, в организации которых власти заподозрили российские спецслужбы. Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил при этом, что страна не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией.

