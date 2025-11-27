Путин заявил, что американская делегация приедет на переговоры в Москву на следующей неделе

Делегация США приедет на следующей неделе в Москву для проведения переговоров по мирному плану Дональда Трампа, заявил Владимир Путин.

«Мы их ждем в первой половине следующей недели», — сказал президент РФ.

Говоря о плане Трампа, Путин подчеркнул, что никакого проекта мирного договора пока не было. «Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить», — сказал он.

При этом, по словам Путина, после переговоров делегаций США и Украины в Женеве 28 пунктов мирного плана Трампа было решено разделить на четыре части.

Россия в целом согласна, что перечень пунктов плана может быть положен в основу будущих договоренностей по окончанию российско-украинской войны. «Нужно все положить на дипломатический язык», — отметил Путин.

С российской стороны в переговорном процессе участвуют МИД, а также советник и помощник президента РФ Владимир Мединский и Юрий Ушаков, сказал Путин. Кто будет на переговорах с американской стороны, решит Дональд Трамп, добавил президент РФ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что направит своих посланников к президентам России и Украины, чтобы согласовать план по мирному урегулированию российско-украинской войны. По словам Трампа, на встречу с Путиным поедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, к Зеленскому — министр армии Дэн Дрисколл.

