Против адвокатов Ивана Павлова и Евгения Смирнова возбудили уголовное дело о разглашении гостайны

Следственный комитет возбудил уголовное дело о разглашении государственной тайны (часть 1 статьи 283 УК РФ) в отношении основателя правозащитного проекта «Первый отдел» Ивана Павлова и адвоката Евгения Смирного. Об этом сообщает сам проект.

Обвинение связано с дело бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, которую Павлов и Смирнов защищали в 2019-2020 годах.

По версии следствия, адвокаты во время ознакомления с секретными документами в 2020 году передали материалы по делу Цуркан специалисту-лингвисту.

«Я действительно передал ему тогда некоторые материалы, но никакой гостайны в них, конечно же, не было. Все сведения, которые эксперты квалифицировали как гостайну, были мной предварительно удалены. Более того, даже в приговоре Цуркан указано, что специалисту были переданы только те сведения, которые не составляют гостайну», — рассказал Павлов.

Он добавил, что судья по делу Цуркан сам допрашивал этого специалиста-лингвиста и спрашивал, какие именно документы он исследовал, а экспертизу в деле назначала ФСБ.

Иван Павлов — основатель «Команды 29», которая специализировалась на защите подозреваемых в государственной измене и шпионаже. Юристы организации участвовали в таких резонансных процессах, как дело о объявлении ФБК «экстремистской организацией», а также дело бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. В июле 2021 года «Команда 29» объявила о прекращении деятельности.

В апреле 2021 года Павлова обвинили в разглашении тайны следствия по делу Ивана Сафронова. Адвокат уехал из России, заявив, что наложенные в связи с уголовным делом запреты сделали его работу невозможной. Позже он запустил проект «Первый отдел». В России Павлова объявили в розыск и включили в реестр «иностранных агентов».