Парламент Италии признал фемицид отдельным уголовным преступлением. За убийство на почве ненависти к женщинам будут давать пожизненное

Парламент Италии единогласно поддержал закон, который включит в уголовный кодекс страны отдельную статью о фемициде — убийстве на почве ненависти к женщинам, сообщает BBC News.

Голосование прошло 25 ноября — в международный день по борьбе за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Теперь за совершение убийства, признанное фемицидом, в Италии будут наказывать пожизненным лишением свободы. А каждое убийство женщины по мотивам ненависти к ее гендеру будет регистрироваться как фемицид.

«Фемицид будет классифицирован, его будут изучать в реальном контексте, он будет существовать, — объяснила значимость нового закона один из его атворов судья Паола ди Никола. — Говорить о таких преступлениях, как о преступлениях, совершенных на почве безумной любви или сильной ревности, — это искажение, поскольку оно использует романтические, приемлемые в культурном отношении термины».

По ее словам, закон позволит «раскрыть истинную мотивацию» людей, совершающих фемицид — а именно власть и желание подчинить жертву.

Закон о выделении фемицида в отдельную уголовную статью приняли на фоне общественного резонанса из-за громких дел об убийствах женщин в Италии. Одним из таких было жестокое убийство 22-летней студентки Джулии Чеккеттин в 2023 году, после которого по всей стране прошли массовые протесты против домашнего насилия.

По данным итальянской полиции, из 116 убийств женщин в 2024 году, 106 были совершены по гендерным мотивам.

Италия стала четвертой страной Евросоюза, которая закрепила юридическое определение фемицида в уголовном кодексе. Ранее это сделали Кипр, Мальта и Хорватия.

полезная инструкция «Медузы»

Насилие со стороны партнера может угрожать вашему здоровью и даже жизни. Как расстаться с таким человеком безопасно? И стоит ли пытаться спасти отношения? Инструкция, которая поможет снизить риски

полезная инструкция «Медузы»

Насилие со стороны партнера может угрожать вашему здоровью и даже жизни. Как расстаться с таким человеком безопасно? И стоит ли пытаться спасти отношения? Инструкция, которая поможет снизить риски