В Италии вынесли приговор по делу о жестоком убийстве 22-летней студентки Джулии Чеккеттин. Ее бывшему бойфренду назначили пожизненный срок

Суд Венеции вынес приговор 22-летнему студенту Филиппо Туретту, обвиненному в жестоком убийстве своей бывшей девушки Джулии Чеккеттин. Как пишет BBC News, судья признал Туретту виновным в преступлении и приговорил его к пожизненному заключению.

Убийство 22-летней Джулии Чеккеттин вызвало огромный резонанс в итальянском обществе и спровоцировало по всей стране массовые студенческие протесты против домашнего насилия.

Студентка медицинского факультета Джулия Чеккеттин пропала 11 ноября 2023 года. Спустя неделю поисков ее тело, завернутое в полиэтилен, нашли в канаве возле озера на севере итальянского региона Фриули-Венеция-Джулия.

По подозрению в убийстве был задержан ее бывший бойфренд Филиппо Турретта. Его поймали в Германии. Как установило следствие, Турретта нанес бывшей девушке более 70 ножевых ранений. Он признал свою вину в убийстве.

В ходе судебного разбирательства семья Чеккеттин обнародовала дневник девушки под названием «15 причин, по которым мне пришлось с ним расстаться», который она написала за несколько месяцев до гибели. В своих записках Джулия описывала, как бойфренд пытался контролировать и подчинить ее себе.

«Это были типичные признаки собственничества в отношениях, — рассказывал „Би-би-си“ отец Джулии Джино Чекеттин. — Он лишал ее личного пространства или требовал, чтобы она всегда включала его в свои планы. Ему всегда нужно было знать все, что она говорила своим друзьям или даже своему терапевту. Позже мы поняли, что она считала себя причиной такого его болезненного состояния и чувствовала за это ответственность».

Туретта опубликовал 80-страничное письмо из тюрьмы, в котором попытался объяснить свои действия. Он рассказал, что после расставания с Джулией каждый день надеялся вернуться к ней. По словам Филиппо, в ночь убийства Джулия сказала ему, что он слишком от нее зависит и многого хочет. Тогда он стал кричать, что это несправедливо, а когда «очень разозлился», убил ее.

«Я был эгоистом и только сейчас осознаю это. Я не думал о том, насколько несправедливо это было по отношению к ней и к той многообещающей и прекрасной жизни, которая ее ждала», — написал Туретта в своем письме.

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