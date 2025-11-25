Вышел первый тизер перезапуска сериала «Клиника»

Телеканал ABC выпустил первый тизер продолжения сериала «Клиника» («Scrubs»), рассказывающего о жизни медицинских работников. Ролик появился в соцсетях телешоу 25 ноября.

В 30-секундном видео появляются главные герои Джей Ди (Зак Брафф), Кристофер Тёрк (Дональд Фейсон) и Эллиот Рид (Сара Чок), а также Карла Эспиноса (Джуди Рейес) и Пэрри Кокс (Джон Макгинли).

Премьера сериала намечена на 25 февраля. «Клиника» выйдет на телеканале ABC и в стриминговом сервисе Hulu.

«Клиника» выходила с 2001 по 2010 год. Всего было выпущено девять сезонов (182 эпизода). Первоначально сериал выходил на NBC, последние два сезона выпустил ABC. В России сериал транслировал телеканал «MTV Россия». О перезапуске шоу стало известно в конце 2024 года.