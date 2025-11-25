Российские платежные сервисы отключили переводы правозащитному проекту «ОВД-Инфо»

Российские платежные сервисы без объяснения причин отказались продолжать работу с правозащитным медиапроектом «ОВД-Инфо», отключив ему возможность принимать разовые и регулярные пожертвования в рублях.

Проект лишился своего главного источника поддержки — 12 тысяч человек, которые регулярно донатили ему с российских карт.

«ОВД-Инфо» объявил срочный сбор регулярных пожертвований с карт иностранных банков.

Отказ сервисов сотрудничать с нами — одно из проявлений государственного давления на правозащитные организации и независимые медиа. Это серьезный удар по нашей работе. Большая часть наших расходов по-прежнему в рублях — на них мы оплачиваем работу защитников и юристов, ездим в регионы, поддерживаем бесплатную горячую линию и остаемся на связи.

«ОВД-Инфо» оказывает юридическую поддержку жителям России, преследуемым по политическим мотивам. В настоящее время проект защищает фигурантов более 90 уголовных дел.