«ОВД-Инфо» потребовал запретить «карусельные» аресты

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» запустил петицию с призывом запретить «карусельные» аресты на фоне того, что в Петербурге несколько раз подряд отправили под административный арест участников уличной группы «Стоптайм».

«Карусельными» называют несколько административных арестов одного человека подряд. В организации заявили, что такие аресты нарушают нормы международного права и «развязывают силовикам руки».

«Эта петиция — требование к органам власти и должностным лицам использовать реальные полномочия и ресурсы для противодействия подобным злоупотреблениям», — заявили в «ОВД-Инфо».

Неоднократные последовательные административные аресты — это псевдоправовой инструмент, который используют сотрудники правоохранительных органов, чтобы поместить жертву преследования в условия изоляции и тяжелого психологического давления.

В последние годы в России неоднократно прибегали к так называемым карусельным арестам перед тем, как возбудить уголовное дело по тяжкой статье. По оценке «ОВД-Инфо», с 2011 года произошло как минимум 58 таких случаев.

Участников уличной группы «Стоптайм» из Петербурга с октября держат под административным арестом. Вокалистку группы Наоко (Диану Логинову) и гитариста Александра Орлова 11 ноября в третий раз отправили под арест.

