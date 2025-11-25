Александр Самофал, причастный к отравлениям Навального и Кара-Мурзы, стал заместителем главы управления ФСБ по Москве

Оперативник ФСБ Александр Самофал, участвовавший в организации отравлений политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы, получил звание генерал-майора и должность заместителя начальника управления спецслужбы по Москве и Московской области. На это обратила внимание журналистка «Дождя» Валерия Ратникова, изучая материалы своего уголовного дела — ее заочно обвиняют в распространении «фейков» об армии. Самофал «фактически дал ход» ее делу, пишет Ратникова.

На сайте полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе говорится, что Самофал занимал должность начальника службы управления ФСБ по Москве и Подмосковью как минимум с октября 2023 года, отмечают «Важные истории».

Как ранее выяснили The Insider, Bellingcat и «Досье», до этого Самофал был сотрудником Второй службы ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом), которая занимается политическими преследованиями.

По данным расследователей, Самофал в составе группы оперативников участвовал в первой попытке отравления Алексея Навального во время рассмотрения дела «Кировлеса» в 2017 году.

Также он вместе с другими оперативниками ФСБ следил за Владимиром Кара-Мурзой в период его первого отравления в 2015 году.

В 2023 году Евросоюз ввел санкции против Самофала за покушение на убийство Кара-Мурзы.

