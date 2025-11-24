В Москве по обвинению в госизмене арестовали IT-бизнесмена. Он критиковал MAX и судился с подсанкционной компанией

Мещанский суд Москвы арестовал 21-летнего IT-предпринимателя из Томска Тимура Килина по делу о государственной измене, сообщили ТАСС и «Осторожно, новости», ссылаясь на карточку дела.

Подробности дела неизвестны — все дела о госизмене засекречены.

«Осторожно, новости» сообщили, что в последние годы Килин жил в Москве, где зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. В 2023 году он развивал сервис по аренде виртуальных хостингов, а в 2025-м — основал собственную компанию по IT-безопасности. В одном из своих телеграм-каналов Килин рассказывал, как деанонимизировал админов даркнет-сайтов и расследовал мошеннические схемы в Telegram.

Издание «Агентство» обнаружило профиль Килина в Telegram, привязанный к его номеру телефона, который есть в утечках. Журналисты нашли несколько телеграм-каналов предпринимателя. Один из них был посвящен сервису сканирования уязвимостей систем защиты методом .

В своем основном канале Килин критиковал национальный мессенджер Max, отмечает «Агентство». Бизнесмен называл его «клоном Telegram» и «отвратительным продуктом», а также утверждал, что сообщил разработчикам об обнаруженных уязвимостях мессенджера. После этого, по словам Килина, его отправили в черный список. Бизнесмен, в частности, обнаружил, что в Max используются библиотеки из «недружественных стран».

Кроме того, Килин критиковал пакет поправок, направленный против кибермошенничества. «Можно понять еще запрет VPN, запрет конкретной технологии, запрет сайта, запрет просмотра порно, запрет на незапрет и так далее, но ни одно цивилизованное общество не допустит запрета глобальных знаний», — цитирует один из постов предпринимателя «Агентство».

С апреля 2025 года Килин судился с Aeza Group, которая находится под санкциями США и Великобритании за предоставление услуг создателям программ-вымогателей, атаковавшим американские технологические компании и оборонно-промышленный комплекс. По его иску Кировский суд Томска взыскал с компании компенсацию в пользу Килина и назначил Aeza Group штраф.

что власти россии считают госизменой

В РФ вновь расширяют границы госизмены — теперь они (почти) нигде не заканчиваются Россияне рискуют «перейти на сторону противника», даже если это не Украина. Что важно знать о новых поправках в УК? 7 карточек