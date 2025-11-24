Пентагон пригрозил вернуть на службу в ВМС сенатора и астронавта Марка Келли. Он призывал военных игнорировать незаконные приказы

Министерство обороны США объявило 24 ноября, что начало расследование в отношении американского астронавта, сенатора-демократа от штата Аризона, капитана ВМС в отставке Марка Келли, который получил «серьезные обвинения в неправомерных действиях».

Пентагон заявил, что может вернуть Келли на действительную военную службу, чтобы привлечь его к ответственности. В министерстве не уточнили, какие обвинения могут предъявить Келли.

Пентагон выпустил такое заявление после того, как Марк Келли и еще пятеро конгрессменов-демократов призвали военных и сотрудников спецслужб отказываться выполнять незаконные приказы. Они выпустили такое видеообращение 18 ноября на фоне опасений, что США могут начать войну против Венесуэлы, пишет Reuters. Президент США Дональд Трамп обвинил авторов обращения в подстрекательстве к мятежу и заявил, что за это предусмотрена смертная казнь.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что «поведение Келли дискредитирует вооруженные силы и будет рассмотрено соответствующим образом». «Видеозапись, снятая „Мятежной шестеркой“, была отвратительной, безрассудной и лживой», — заявил Хегсет. Он добавил, что авторы обращения «сеют сомнения и замешательство, что только подвергает наших воинов опасности».

Марк Келли сообщил, что видел заявление Пита Хегсета и «посты президента, в которых говорилось, что меня следует арестовать, повесить и казнить». «Если это сделано для того, чтобы запугать меня и других членов конгресса и помешать нам выполнять свою работу и привлекать эту администрацию к ответственности, то это не сработает. Я слишком много отдал этой стране, чтобы меня заставили замолчать хулиганы, которые больше заботятся о своей власти, чем о защите Конституции», — заявил сенатор.

Марк Келли служил в Военно-морских силах с 1987 года. Он участвовал военной операции «Буря в пустыне» в 1991 году, в ходе которой осуществил 39 боевых вылетов. Вместе со своим братом Скотом Келли в 1996 году вошел в группу подготовки астронавтов, провел в космосе 54 дня. Покинул корпус астронавтов и ВМС в 2011 году. Стал сенатором в 2020 году.

Администрация Дональда Трампа обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком. Начиная с сентября, военные США наносят ракетные удары по морским судам, которые, как утверждается, связаны с Венесуэлой и перевозят наркотики. Американские СМИ сообщали, что США готовятся нанести удары по Венесуэле.

