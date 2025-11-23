Мирный план США по прекращению российско-украинской войны представляет собой рамочный документ, который еще нуждается в обсуждении, но это хороший план, заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

«В армии мы говорим: последние 10 метров до цели всегда самые трудные. Сейчас мы примерно на последних двух. Мы почти пришли», — сказал Келлог в эфире Fox News, комментируя мирный план США.

По словам Келлога, план скорее пока представляет собой рамочный документ, и если прочитать все 28 его пунктов, то «становится ясно, что важно каждое слово, потому что слова действительно имеют значение». Однако «план хороший», добавил Келлог. «Есть моменты, которые нужно зафиксировать и немного подробнее разъяснить, но мы уже почти на финише», — сказал он.

Келлог считает, что, когда Владимир Зеленский приедет в Вашингтон, если это случится, он согласится с предложениями США. «Он может сказать — это хороший план, мы пойдем по нему», — добавил спецпосланник Трампа. Отвечая на вопрос ведущей, слышал ли он позицию Украины по этому плану, Келлог отметил, что Зеленский, выступая с обращением к украинцам в пятницу, 21 ноября, «изложил этот план и не отверг его». «Это часть их демонстративной позиции», — добавил он, комментируя слова Зеленского.

Келлог считается в администрации Трампа одним из ключевых союзников Украины, который часто защищает ее позицию перед остальными. Однако в январе 2026 года, когда истечет срок его полномочий, он, вероятно, покинет свой пост, писал Reuters со ссылкой на источники. Представлять мирный план США Киеву поехал министр армии Дэниэл Дрисколл. По данным The Guardian, именно он теперь назначен на роль спецпосланника президента по Украине. Дрисколл — друг и однокурсник вице-президента США Джей Ди Вэнса по Йелю.

