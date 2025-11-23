«Если ты делаешь что-то 19-й раз, значит, ты провалился». Министр финансов США раскритиковал санкции Евросоюза против России

Глава Минфина США Скотт Бессент раскритиковал пакеты санкций, которые Евросоюз с начала 2022 года вводит против России.

«Европейцы мне говорят: „О, мы вводим уже 19-й пакет санкций“. По моему мнению, если ты делаешь что-то 19-й раз, значит, ты провалился», — сказал Бессент в интервью NBC News.

Также Бессент высказался в поддержку мирного плана по Украине предложенного США (на момент написания новости украинская и американская делегации обсуждали его в Женеве). «В конечном итоге решение будет приниматься совместно с украинцами. Президент Трамп — президент мира», — сказал министр финансов США.

Ранее Бессент называл спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева «российским пропагандистом». Так он ответил на вопрос журналистки, прав ли Дмитриев, который во время визита в США сказал, что американские санкции «никак не повлияют на российскую экономику». «Вы правда собираетесь публиковать то, что говорит российский пропагандист? Что еще он может сказать?» — уточнил Бессент. Он добавил, что экономика России сейчас представляет собой военную экономику с «фактически нулевым» ростом и инфляцией выше 20%. «И все, что мы делаем, будет подталкивать Путина к переговорам», — сказал Бессент.