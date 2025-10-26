Министр финансов США назвал спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева «российским пропагандистом»

Глава Минфина США Скотт Бессент охарактеризовал спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, который прилетал в Вашингтон для обсуждения отношений двух стран, как «российского пропагандиста».

Ведущая CBS News Маргарет Бреннан спросила Бессента в интервью, прав ли Дмитриев, который во время визита в США сказал, что американские санкции «никак не повлияют на российскую экономику».

«Маргарет, вы правда собираетесь публиковать то, что говорит российский пропагандист? Что еще он может сказать?» — ответил Бессент. Он добавил, что экономика России сейчас представляет собой военную экономику с «фактически нулевым» ростом и инфляцией выше 20%. «И все, что мы делаем, будет подталкивать Путина к переговорам», — сказал Бессент.

«Когда вы говорите, что он пропагандист, вы имеете в виду, что мы не должны слушать ничего из того, что он говорит?» — уточнила ведущая.

«Как вы думаете, что с ним будет, если он вернется домой и скажет: „Боже мой“? Что, если бы он по телевидению сказал: „Это ужасно, президент Трамп поступил правильно. Это кампания максимального давления, которая сработает“? Маргарет, что он будет говорить? Конечно, он скажет именно это [что санкции не повлияют на экономику]», — ответил ведущей Бессент.

«Президента Трампа критиковали за то, что он якобы ничего не делает. Он предпринимает смелый шаг — а вы цитируете российского пропагандиста», — добавил глава Минфина США.

Кирилл Дмитриев прилетел в США для проведения «официальных» переговоров 24 октября — вскоре после того, как Трамп объявил об отмене встречи с Путиным, которая должна была пройти в Будапеште.

По итогам визита Дмитриев заявил, что «очень четко» доносит до США позицию Путина о том, что «только конструктивный и уважительный диалог принесет плоды». По словам спецпредставителя российского президента, также до американской стороны «была донесена информация» об успешных испытаниях ракеты «Буревестник», о которых рассказал ранее Путин.