Виктор Орбан потребовал от ЕС «немедленно и безоговорочно» поддержать план Трампа. Он заявил, что будет блокировать любую финансовую помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Евросоюза «немедленно и безоговорочно» поддержать мирный план Дональда Трампа. С его письмом, направленным председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен ознакомилось издание Politico.

«Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу Соединенных Штатов. Помимо поддержки президента США, мы должны безотлагательно начать самостоятельные и прямые переговоры с Россией», — говорится в письме.

Орбан подчеркнул, что Венгрия «не поддержит предоставление Европейским Союзом какой-либо дальнейшей финансовой помощи Украине в какой-либо форме» и «не согласится с принятием такого решения от имени и в рамках ЕС».

Лидеры стран ЕС, входящих в «большую двадцатку», 22 ноября выпустили коммюнике, в котором приветствовали усилия США по достижению мира и назвали мирный план Дональда Трампа «основой, которая потребует дополнительной работы». При этом они выразили «обеспокоенность» предлагаемыми в нем ограничениями численности ВСУ и подчеркнули, что «границы государств не должны изменяться силой».

Читайте также

Война Тысяча триста шестьдесят восьмой день. Европа пытается выиграть для Украины больше времени для обсуждения плана Трампа

Читайте также

Война Тысяча триста шестьдесят восьмой день. Европа пытается выиграть для Украины больше времени для обсуждения плана Трампа