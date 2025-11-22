Виктор Орбан потребовал от ЕС «немедленно и безоговорочно» поддержать план Трампа. Он заявил, что будет блокировать любую финансовую помощь Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Евросоюза «немедленно и безоговорочно» поддержать мирный план Дональда Трампа. С его письмом, направленным председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен ознакомилось издание Politico.
«Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу Соединенных Штатов. Помимо поддержки президента США, мы должны безотлагательно начать самостоятельные и прямые переговоры с Россией», — говорится в письме.
Орбан подчеркнул, что Венгрия «не поддержит предоставление Европейским Союзом какой-либо дальнейшей финансовой помощи Украине в какой-либо форме» и «не согласится с принятием такого решения от имени и в рамках ЕС».
Лидеры стран ЕС, входящих в «большую двадцатку», 22 ноября выпустили коммюнике, в котором приветствовали усилия США по достижению мира и назвали мирный план Дональда Трампа «основой, которая потребует дополнительной работы». При этом они выразили «обеспокоенность» предлагаемыми в нем ограничениями численности ВСУ и подчеркнули, что «границы государств не должны изменяться силой».