В Сызрани в Самарской области при атаке украинских беспилотников погибли два человека

В городе Сызрань в Самарской области в результате атаки украинских беспилотников погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По данным Федорищева, целями дронов были промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса. Помимо двух погибших, еще два человека получили ранения.

Телеграм-канал Astra уточняет, что целью атаки стал Сызранский НПЗ.

На фоне атаки была временно приостановлена работа аэропортов в Тамбове, Пензе, Саратове, Самаре и Ульяновске.

Минобороны РФ отчиталось, что в общей сложности ночью были уничтожены 69 украинских беспилотников, из которых 15 — над Самарской областью. Еще 16 дроном сбили в Ростовской области, 13 — в аннексированном Крыму, по три — в Волгоградской и Курской областях, два — в Воронежской, по одному — в Белгородской и Брянской.

Украина в последние месяцы усилила атаки дронов на энергетическую инфраструктуру России. Агентство Reuters в середине ноября подсчитало, что атакам с начала года подверглись как минимум 17 крупных НПЗ в разных частях страны. Многие из них были атакованы неоднократно.