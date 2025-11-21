Троим обвиняемым в пытках в ангарском СИЗО дали сроки от пяти до 12 лет. Остальные фигуранты (еще пять человек) уехали на войну

Ангарский городской суд Иркутской области приговорил к реальным срокам троих фигурантов дела о сексуализированном насилии над заключенными в СИЗО-6 Ангарска. Об этом сообщила «Команда против пыток».

Двоих заключенных-«активистов» Александра Анискова и Владимира Рещикова приговорили к 12 и пяти годам колонии строгого режима. Бывшего заместителя начальника отдела режима и надзора СИЗО-6 Дмитрия Барояна приговорили к шести годам лишения свободы.

Всех троих признали виновным в насильственных действиях сексуального характера (часть 2 статьи 132 УК РФ). Барояна также признали виновным в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК).

По версии следствия, избиением и насилием они хотели получить от других заключенных признание в организации и участии в бунте в ангарской колонии в 2020 году. По словам потерпевших, для насилия использовали черенок от швабры.

«Команда против пыток» пишет, что изначально в деле было восемь обвиняемых — шестеро заключенных-«активистов» и двое сотрудников ФСИН. Приговор вынесли троим. Бывший сотрудник ФСИН Василий Луковский и четверо обвиняемых из числа заключенных Жан Лапин, Евгений Стасюк, Антон Овсянников и Владимир Шлейнинг, подписали контракт с Минобороны и ушли на войну в Украине до приговора.

О том, что трое обвиняемых (Жан Лапин, Владимир Шлейнинг и Василий Луковский) по делу о пытках в ангарском СИЗО подписали контракты с Минобороны и уехали на войну, стало известно в январе 2025 года. Еще один обвиняемый, 22-летний Антон Овсянников, подписал контракт с ЧВК Вагнера. В мае 2023 года сообщалось, что он погиб на войне в Украине.

Бунт в исправительной колонии № 15 в Ангарске, в 40 километрах к северу от Иркутска, произошел в ночь на 10 апреля 2020 года. В подавлении бунта участвовали спецназ ФСИН и войска Росгвардии. Как напоминает «Медиазона», после подавления бунта осужденных распределили по разным изоляторам для допросов и установления организаторов. Часть этапированных оказалась в СИЗО-6 Ангарска, где затем их избивали и насиловали.