Минцифры назвало «полностью добровольным» использование мессенджера Max в детсадах, школах и вузах

Использование российского мессенджера Max «является полностью добровольным». Об этом говорится в ответе министерства цифрового развития РФ на запрос депутата Госдумы от КПРФ Олега Михайлова. Документ опубликовало отделение партии по Республике Коми.

Депутат отправил запрос в связи с поступлением жалоб из республики, что в школах, детских садах, вузах и других бюджетных учреждениях требуют установить на личные телефоны мессенджер Max.

«Использование функционал мессенджера Max является полностью добровольным. Обязательная регистрация для получения образования в государственных образовательных учреждениях не предусмотрена законодательством РФ», — говорится в ответе Минцифры.

При этом в ведомстве отметили, что образовательные организации могут принимать собственные правовые акты, «содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения». Если ученик или родители отказываются устанавливать мессенджер «в образовательных целях», вопрос об альтернативном средстве для получения «полной информации об образовательном процессе» должен решаться при содействии образовательного учреждения, говорится в ответе Минцифры.

По информации социального антрополога Александры Архиповой, в ноябре в департаменте образования Москвы прошло совещание, на котором обсуждались показатели по подключению учеников, родителей и сотрудников школ к мессенджеру Max. Архипова опубликовала слайд из внутренней презентации, на котором сравнивается процент подключений к Max у учеников, их родителей и сотрудников школ. Доля родителей, подключившихся к Max, составляет 20% (и только в четырех школах более 40%). Среди самих школьников мессенджер установили в среднем только 7%. В семи школах этот показатель превысил 20% — но во всех остальных он ниже. Выполнение показателя по подключению учеников и их родителей к Max на слайде охарактеризовано как «недостаточное».

