В большинстве московских школ мессенджер Max установили меньше 20% учеников. В мэрии этот показатель считают «недостаточным»

В департаменте образования мэрии Москвы 10 ноября прошло совещание, на котором обсуждались показатели по подключению учеников, родителей и сотрудников школ к «национальному мессенджеру» Max, рассказала социальный Александра Архипова со ссылкой на свои источники.

Архипова приводит слайд из внутренней презентации, на котором сравнивается процент подключений к Max у учеников, их родителей и сотрудников школ.

Для сотрудников эта цифра составляет 62%, а показателя в 100%, если верить слайду, достигли две школы. Отдельно приведен «топ худших» школ, в которых подключение составило менее 20% — это школа «Интеллектуал», гимназия 1543, 58-я школа и еще три других.

Доля родителей, подключившихся к Max, составляет 20% (и только в четырех школах более 40%). Среди самих школьников мессенджер установили в среднем только 7%. В семи школах этот показатель превысил 20% — но во всех остальных он ниже, говорится на слайде. Выполнение показателя по подключению учеников и их родителей к Max на слайде охарактеризовано как «недостаточное».

«Вывод совещания: школьники (за исключением кадетских классов) плевать на Макс хотели», — пишет Архипова. По ее мнению, теперь на директоров школ «будут давить, чтобы исправить низкие показатели».

