В Петербурге напали на посла Польши

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info.

Как рассказал пресс-секретарь МИДа Польши Мацей Вевюр, инцидент произошел на Невском проспекте в прошлое воскресенье, 16 ноября. На посла напала группа «активистов», скандировавших антипольские и антиукраинские лозунги.

«Там был организован пикет. Он начался со словесных нападок, но участники решительно нацелились на физическое столкновение. Охране посла пришлось вмешаться», — заявил Вевюр.

По словам представителя польского МИДа, российская сторона признала, что подобная ситуация не должна была иметь место.

Сам Краевский сообщил, что подобные инциденты часто происходят с ним во время поездок за пределы Москвы для встреч с польской общиной. Так, «активисты», выкрикивавшие антипольские лозунги, сопровождали его в Смоленске и Иркутске. Также к нему неоднократно подходили неизвестные, выдавая себя за журналистов, и задавали провокационные вопросы.

15-16 ноября в Польше произошли две диверсии на железнодорожной линии Варшава — Люблин, идущей к границе с Украиной. Польские власти заявили, что к диверсиям причастны украинцы, которые сотрудничали с российскими спецслужбами. 19 ноября МИД Польши объявил, что закрывает генеральное консульство России в Гданьске. Оно было последним в стране.

