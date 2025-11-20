Россия передала Украине тела тысячи погибших военнослужащих ВСУ

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Москва передала 1000 тел, «которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим».

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — говорится в сообщении.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными выразил благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста и подразделениям ВСУ, которые осуществили перевозку тел и доставку их на судмедэкспертизу.

Предыдущий раз российская сторона возвращала тела погибших украинцев в октябре. Тогда россияне вернули 1000 тел погибших. До этого также 1000 тел российская сторона передала Украине в сентябре.

Украинская сторона неоднократно сообщала, что тела погибших, которые передает Россия, часто намерено повреждены, чтобы затруднить идентификацию. Кроме того, известны случаи, когда Украине передавали тела россиян, а не украинских военных.

В мае 2025 года делегации России и Украины провели в Стамбуле первые после почти трехлетнего перерыва прямые переговоры. По их итогам стороны договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу тела погибших в соотношении «6000 на 6000».