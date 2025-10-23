В Украину вернули тела тысячи погибших военнослужащих

Россия вернула в Украину тела тысячи погибших военнослужащих, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«По утверждению российской стороны, тела принадлежат украинским военнослужащим. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — говорится в сообщении ведомства.

Передавала ли Украина в ответ России тела погибших, в заявлении штаба не уточняется.

Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам Шамсаил Саралиев заявил РБК, что российская сторона в ходе репатриационных мероприятий вернула 31 тело погибших военных.

По данным провластного телеграм-канала Shot, обмен проводился в Брянской области.

В мае 2025 года делегации России и Украины провели в Стамбуле первые после почти трехлетнего перерыва прямые переговоры. По их итогам стороны договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу тела погибших. С тех пор Москва и Киев провели более 20 раундов обмена военнопленными. Последний раз стороны передавали друг другу тела погибших 18 сентября: тогда в Украину вернули тысячу тел, а в Россию — 24 тела погибших.