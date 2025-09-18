Россия и Украина провели обмен телами погибших

Россия и Украина провели 18 сентября новый обмен телами погибших военнослужащих.

В Украину были возвращены тысяча тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — говорится в заявлении ведомства.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил РБК, что Москва и Киев провели первый за месяц обмен телами погибших. По его словам, Украина передала российской стороне останки 24 военнослужащих.

Предыдущий обмен погибшими состоялся 19 августа. Тогда Киев получил тысячу тел погибших военных, Москва — 19 тел.

В мае в Стамбуле состоялись первые после почти трехлетнего перерыва прямые переговоры делегаций России и Украины. По их итогам стороны договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу тела погибших. С мая по август Москва и Киев провели более 20 обменов, подсчитал РБК.

