Проект «Хроники»: 64% россиян хотят заключения мирного договора с Украиной, но только 36% считают его возможным

Почти две трети россиян (64%) хотели бы, чтобы Кремль прекратил войну и подписал мирное соглашение с Украиной со взаимными уступками, свидетельствуют результаты опроса исследовательского проекта «Хроники». Опрос проводился в октябре 2025 года. Его предварительные итоги публикует .

В ходе исследования респондентов разделили на две равные группы. Первых спрашивали, каких политических решений и действий они ожидают от Кремля. Других же просили ответить, какие изменения они хотели бы видеть сами.

Респонденты второй группы, помимо мирного договора, высказывались за решение внутренних социальных и экономических проблем (88% от числа опрошенных), снятие санкций (63%), восстановление отношений с Западом (58%), но также «окончание „ “ после достижения ее целей» (88%)

В сравнении с первой группой разрыв между желаемыми и ожидаемыми событиями составил в среднем 25 процентных пунктов, пишет Re: Russia.

Так, в первой группе опрошенных только 36% респондентов назвали возможным сценарий заключения Кремлем компромиссного мира с Украиной.

Большинство (78%) считает, что Кремль увеличит расходы на армию, еще 35% от числа опрошенных ожидают, что власти объявят новую мобилизацию для участия в войне.

На вопрос о поддержке «СВО» 50% опрошенных ответили утвердительно, 38% уклонились от ответа.

Среди опрошенных мужчин 38% заявили, что не готовы участвовать в «спецоперации». Примерно столько же готовы — 28% пойдут в рамках приказа, 9% готовы добровольно.

55% опрошенных заявили, что не одобрили бы, если бы кто-то из их близких подписал контракт на участие в войне. 30% сказали, что скорее бы одобрили. 15% затруднились с ответом.

