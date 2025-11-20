На долю России в нефтяной компании Сербии, попавшей под санкции, претендует крупнейший нефтедобытчик ОАЭ

Национальная нефтяная компания Абу-Даби ( ) ведет переговоры о покупке 56-процентной доли России в государственной нефтяной компании Сербии ( ), сообщила 20 ноября газета The Wall Street Journal, ссылаясь на документы властей США. Издание отметило, что сделка еще может сорваться.

NIS в октябре попала под санкции США. В Вашингтоне заявили, что отменят санкции, если Россия полностью выйдет из компании.

Власти Сербии заявили 19 ноября, что Россия согласилась продать свою долю в компании NIS, не назвав потенциальных покупателей.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби и Кремль не ответили на запрос журналистов.

Россия вошла в состав сербской компании NIS в 2008 году. Как пишет The Wall Street Journal, Россия использует компанию как «черный фонд» для своих операций влияния на Балканах. В частности, Россия использует NIS для финансирования тайных разведывательных операций и оплаты работы своих агентов на Балканах, утверждает директор Белградского института международной безопасности Орхан Драгас.