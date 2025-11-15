США потребовали полного выхода России из сербской нефтяной компании, попавшей под санкции

Министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что США настаивают на полном выходе России из государственной нефтяной компании Сербии (Naftna Industrija Srbije, NIS) для отмены санкций. Ее слова приводит телерадиокомпания РТС.

«Администрация США впервые четко и недвусмысленно заявила, что хочет полной смены структуры собственности NIS и вывода российских активов из компании», — заявила министр. Такое требование власти Сербии получили 14 ноября.

По словам Джедович-Ханданович, Вашингтон дал понять, что никаких попыток скрыть российское присутствие в компании быть не должно.

Она добавила, что от Вашингтона было получено одобрение на переговоры о смене собственникам до 13 февраля, «но не на продолжение работы NIS».

50% акций сербской компании принадлежит «Газпром нефти», еще 6,15% — «Газпрому». Сербия владеет 29,87% акциями компании. США обещали ввести санкции в отношении NIS несколько месяцев, но неоднократно давали отсрочку. Однако 9 октября ограничения все же вступили в силу.

Сербские СМИ писали, что на встрече с российской делегацией в составе главы «Газпром нефти» Александра Дюкова и замминистра энергетики России Павла Сорокина президент Сербии Александр Вучич сделал предложение выкупить доли России и вернуть их, «когда ситуация на международном уровне нормализуется». Однако Москва, как утверждается, «не слишком заинтересована в таком решении» и находит более приемлемым продажу своей доли третьей стороне.

NIS — одна из крупнейших энергокомпаний в Юго-Восточной Европе. На ее сайте говорится, что она является крупнейшим источником поступлений в государственный бюджет Сербии. Компания занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Ей принадлежит нефтеперерабатывающий завод «Панчево» под Белградом, нефтяные и газовые месторождения, а также более 400 АЗС.